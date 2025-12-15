Solidarietà e buoni sentimenti sotto l’albero di Guasila. Anche quest’anno nel paese della Trexenta si terrà l’ormai tradizionale manifestazione di solidarietà dedicata ai meno fortunati della zona, promossa dalle associazioni di volontariato del paese della Trexenta. Giovedì 18 dicembre, dalle 9 alle 21, nella gradinata davanti al santuario della Beata Vergine Assunta si terrà la ventinovesima edizione del Miracolo di Natale.

«Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, è importante dare un contributo per raccogliere tanti generi alimentari affinché anche queste festività e i mesi a venire, siano meno difficili per le numerose persone del territorio che vivono situazioni problematiche dal punto di vista economico e sociale», sottolinea Corrado Secci, da diversi anni referente dell’iniziativa.

Tra i prodotti che si possono donare: pasta, zucchero, biscotti, panettoni, pannolini, omogeneizzati e ovviamente giocattoli per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati. L’appuntamento solidale di Guasila nasce con l’obiettivo di restituire un po’ di fiducia e speranza anche ai meno fortunati. Mai come quest’anno sembra esserci urgenza rispetto alla promozione di iniziative solidali: l’insicurezza alimentare, complice la difficile congiuntura storica, si sta diffondendo notevolmente in tutto il territorio nazionale. In Italia, lo scorso anno, quasi 3 milioni di famiglie (l’11 per cento del totale), pari a circa 6 milioni di persone, non sono riuscite a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata.

