Finti carabinieri in azione, scatta l’allerta nel Sarcidano- Barbagia di SeuloDue persone si aggirano tra i paesi e si spacciano per militari dell’Arma
Allarme sicurezza tra i comuni del Sarcidano- Barbagia di Seulo. I carabinieri della zona segnalano la presenza di persone che si spacciano per militari dell’Arma, attualmente sono stati avvistati nella zona di Nureci.
Secondo le prime informazioni, uno degli individui indosserebbe un cappotto nero e un copricapo in velluto, elementi utilizzati per rendere più credibile il falso ruolo.
La segnalazione è stata diffusa a titolo preventivo per mettere in guardia tutti i cittadini, specialmente i più anziani, e prevenire possibili raggiri o episodi criminosi.
I militari sono già intervenute sul territorio per verificare i movimenti sospetti e garantire la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione: in caso di dubbi, non aprire la porta e contattare immediatamente il 112.