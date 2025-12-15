“Tra storia e leggenda”, domenica il concerto di fine anno del Circolo Musicale ParteolleseL’appuntamento è per le 20.00 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo di viale Europa
Da Odino e la mitologia norrena alle cronache di Camelot, dalla civiltà egizia agli eroi della storia sarda fino ad arrivare a latitudini più esotiche come quelle raccontate da Emilio Salgari con le imprese di Sandokan e le tigri di Mompracem. Saranno questi i temi del tradizionale concerto di fine anno del Circolo Musicale Parteollese in programma domenica prossima a Dolianova.
La formazione bandistica, diretta da Roberta Deiana, proporrà alcuni brani firmati da Jeremy Bell, Philip Sparke, Luciano Feliciani, Federico Agnello, Diego Furlano e Lorenzo Pusceddu. L’appuntamento è per le 20.00 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo di viale Europa. Ingresso gratuito.