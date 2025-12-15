Sono entrai in funzione i nuovi pannelli display meteo installati davanti alla scuola Luigi Siotto e accanto alla chiesa di Porto Columbu. L’obiettivo dei nuovi strumenti adottati dall’amministrazione comunale è quello di fornire ai cittadini una comunicazione meteo puntuale e divulgare tutte le informazione di protezione civile.

Le due stazioni informative pensate per rendere più immediato l’accesso alle allerte e agli avvisi rivolti alla cittadinanza, garantendo così informazioni in tempo reale, sono state attivate nei giorni scorsi. Attraverso questi pannelli verranno proiettate le allerte meteo, gli aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche e le comunicazioni istituzionali utili alla sicurezza della comunità.

I due pannelli display entrati in funzione in paese rientrano negli investimenti portati avanti dal Comune per l’acquisizione di strumenti che rafforzano le misure di protezione civile.

