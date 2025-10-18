Sinnai, al via la cena solidale a sostegno della missione in Tanzania di don Carlo RotondoUna serata di beneficenza per favorire l'acquisto di una unità sanitaria mobile da utilizzare nei villaggi
La Pro Loco di Sinnai in collaborazione con la parrocchia Santa Barbara organizzano "La cena solidale" per la missione di don Carlo Rotondo, a Pawaga, in Tanzania.
L'appuntamento è per questa sera in piazza. Sarà una serata di beneficenza per favorire l'acquisto di una unità sanitaria mobile da utilizzare nei villaggi di Pawaga dove padre Carlo svolge la sua missione da quattro anni, dopo avene vissuti altri dieci in Kenia.
Il programma prevede la Santa messa celebrata da don Carlo Rotondo. A seguire le sue testimonianza in Tanzania. Seguirà la cena di beneficenza (con offerta minima di dieci euro) e una serata di animazione musicale a cura della Cover Band “Old memories".