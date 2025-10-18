Decimomannu, si avvicina alla ex nonostante il divieto: arrestatoNonostante l’applicazione del braccialetto elettronico, l’uomo avrebbe continuato a tenere comportamenti ritenuti molesti e persecutori
È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Decimomannu un uomo di 39 anni, musicista residente in paese, accusato di aver violato più volte il divieto di avvicinamento alla ex compagna.
L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari, sezione Gip, dopo una richiesta di aggravamento avanzata dai militari che avevano seguito il caso.
Le indagini hanno infatti documentato reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, che prevedeva il divieto di avvicinarsi o comunicare con la donna.
Nonostante l’applicazione del braccialetto elettronico, l’uomo avrebbe continuato a tenere comportamenti ritenuti molesti e persecutori, inducendo l’Autorità giudiziaria a disporre una misura più restrittiva.
(Unioneonline/Fr.Me.)