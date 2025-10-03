Dal 7 ottobre prenderà il via il nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Sinnai, affidato per la durata di tre anni alla società A.V.R. Spa, che opererà sotto la direzione di un agronomo specializzato. In un comunicato l'amministrazione comunale spiega che <Il nuovo appalto segna un passo avanti decisivo per la cura del patrimonio verde cittadino, dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale della relazione tecnica lo scorso marzo. L’Amministrazione comunale intende così garantire un servizio strutturato e continuativo, capace di rispondere alle esigenze ambientali, estetiche e sociali del territorio>.

«La ditta incaricata- continua il documento- si occuperà della pulizia quotidiana delle aree verdi dai rifiuti, della manutenzione di arbusti, siepi e superfici prative (irrigue e non irrigue) in base alla crescita dell’erba, del mantenimento e rinnovo delle aiuole e fioriere stagionali, con la posa di circa 1.200 fioriture l’anno, della rigenerazione dei prati, concimazioni, potature e reintegro delle piante danneggiate o mancanti, della gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione. E, ancra, del controllo fitosanitario e verifica della stabilità delle alberature, con possibilità di potature anche oltre i 18 metri e abbattimento di alberi pericolosi, della manutenzione e certificazione della sicurezza di giochi e arredi urbani, della realizzazione del piano delle potature e del piano delle fioritureemina di 500 mq di tappeti fioriti a protezione degli insetti impollinatori e della messa a dimora di nuovi alberi, inclusa la fornitura annuale di due alberi di Natale».

«La manutenzione del verde pubblico ci permetterà di garantire ordine e decoro in tutto il nostro territorio, comprese le frazioni – dichiara la Vicesindaca Katiuscia Concas –. Questo nuovo servizio rappresenta un cambio di passo fondamentale: non più singoli interventi straordinari, ma una programmazione costante e puntuale che renderà le nostre aree verdi luoghi curati, sicuri e fruibili da tutti».

L’Assessora all’Ambiente Michela Matta sottolinea: «Il verde urbano non ha solo una funzione estetica, ma anche ecologica, sociale e ricreativa. Con questo appalto diamo stabilità e continuità a un servizio che contribuisce concretamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Per la sindaca Maria Barbara Pusceddu: «Con l’affidamento del servizio alla A.V.R. Spa compiamo un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio. Un verde curato significa una città più vivibile, accogliente e attenta all’ambiente».

