Dopo giorni di lamentele e richieste sul versamento del reddito di inclusione sociale regionale - che in città spetta a quasi 600 quartesi in difficoltà economiche - il Comune stanzia le risorse e va incontro ai tanti beneficiari in attesa che arrivino i fondi della Regione.

I versamenti - assicurano dal Municipio - verrano fatti in questi giorni, e copriranno il sussidio non percepito da luglio a ottobre.

“I beneficiari quartesi sono tanti ed è comprensibile che quest’attesa così prolungata sia diventata insostenibile - spiega l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni -. L’amministrazione ha pertanto deciso di intervenire concretamente e anticipare le risorse che verranno poi reimmesse nelle casse comunali a seguito del versamento da parte della Regione. Si tratta complessivamente di quasi 1 milione di euro, più precisamente 872mila euro, che permetteranno di saldare le 4 mensilità arretrate. Nei prossimi giorni quindi tutti i beneficiari riceveranno il proprio sussidio”, assicura Camboni.

