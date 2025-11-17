Muravera, il camping di Piscina Rei ha trovato il gestore: «Apriremo a giugno 2026»La fumata bianca è arrivata al quarto tentativo, dopo che i primi tre bandi promossi dal Comune di Muravera erano andati deserti
Il campeggio comunale di Piscina Rei (ex Le Dune), chiuso dal 2021, è stato affidato in gestione per i prossimi 16 anni. Ad aggiudicarselo la Starfive srl, una società che fa capo ad Antonello Carta, uno dei più affermati imprenditori turistici di Costa Rei. La fumata bianca è arrivata al quarto tentativo, dopo che i primi tre bandi promossi dal Comune di Muravera erano andati deserti.
Per Carta – già proprietario del’Eos Village, il villaggio a fianco del campeggio – una nuova scommessa da vincere: «Sarà – ha spiegato - una sfida difficile ed intrigante allo stesso tempo. Da parte nostra è necessario uno sforzo economico notevole anche perché la struttura da quattro anni è abbandonata. D’altra parte io sono qui a Costa Rei, di fianco al campeggio, da venti anni e dunque per la gestione parto in qualche modo avvantaggiato. Le Dune sarà una sorta di ampliamento dell’offerta turistica dell’Eos Village».
L’obiettivo è aprire a maggio o, al massimo, a giugno: «Non sarà facile – ha aggiunto – ma contiamo di riuscirci, grazie anche alla nostra esperienza proprio qui, a Piscina Rei». Nella gestione, assieme ad Antonello, ci saranno i figli Stefano e Laura: «Da parte nostra massima attenzione – ha concluso – per il territorio, anche a livello occupazionale».