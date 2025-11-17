Lo stavano aspettando da giorni, ma i quartesi questa volta hanno avuto una sorpresa. Accanto al grande Panda vestito di luci sistemato nella rotatoria tra viale Colombo e via Marconi, è comparso anche un Panda più piccolo, Pandino.

E manco a dirlo, nemmeno il tempo di installarli, che già è iniziata la corsa ai selfie.

Altre installazioni sono state montate anche in altre zone della città. Al posto della balena e Pinocchio, nella rotatoria del Poetto di fronte alla Bussola è arrivato un più sobrio Babbo Natale gigante, mentre in piazza mercato quest’anno niente slitta ma un Igloo che i bambini sembrano già apprezzare molto perché c’è la possibilità di addentrarsi al suo interno e di scattare le immancabili foto di rito.

Intanto è finito anche l’allestimento notturno delle luminarie in viale Colombo: anche qui si torna all’antico con stelle, palle e ghirlande come quelle sistemate qualche anno fa. E il conto alla rovescia per l’accensione è iniziato: venerdì, in anticipo anche rispetto all’anno scorso quando si era atteso il 28, saranno accese tutte le luci, che sono a led quindi a risparmio energetico.

