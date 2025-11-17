Il cimitero storico di Castiadas sarà ampliato grazie ad un finanziamento di trecentomila euro che il Comune ha chiesto e ottenuto dalla Regione.

«L’intervento – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - garantirà spazi adeguati e dignitosi per tutti i cittadini. Non si tratta solo di un’opera infrastrutturale, ma di un segno di rispetto per la memoria dei nostri cari e per la comunità intera».

Il via ai lavori, che dovrebbero andare avanti per circa un anno, è in programma all’inizio del 2026.

Diversi gli interventi che hanno riguardato il cimitero negli ultimi anni. Cimitero che si trova a pochi metri dall’ex colonia penale e che rappresenta anche una meta turistica.

«Il nostro cimitero – ha concluso Murgioni – sarà uno dei più belli della Sardegna. L'obiettivo è renderlo sempre più fruibile ai visitatori che già arrivano da ogni parte d'Italia e persino dall'estero».

