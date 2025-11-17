Addio alle gemelle Kessler: secondo il quotidiano tedesco Bild, Ellen e Alice avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania.

La polizia sarebbe stata informata oggi: quando sono arrivati, gli agenti hanno escluso la responsabilità di terzi ma avrebbero avviato un'indagine per ricostruire quanto accaduto.

Cantanti, ballerine e attrici, le gemelle Kessler erano nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera.

Le storiche soubrette avevano apertamente raccontato proprio a Bild di aver dato precise disposizioni, nel proprio testamento, di essere conservate in un'unica urna: «Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme».

«Il nostro desiderio – avevano detto in una recente intervista al Corriere della Sera – è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare».

Ribattezzate «le gambe della nazione», sin da bambine avevano preso parte al balletto dell'Opera. Nel 1952, a sedici anni, lasciarono la Repubblica democratica tedesca e si stabilirono nella Germania Ovest, a Duesseldorf, dove ebbe inizio una carriera che le portò ad esibirsi in tutto il mondo con artisti come Frank Sinatra e Fred Astaire. Nel 1961 il trasferimento in Italia dove sfondarono nel varietà degli anni '60 e '70, a partire da quel Da-da-un-pa, sigla di Studio Uno entrata nella leggenda della tv.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata