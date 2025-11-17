Muravera, cercasi nuovi agenti per la Compagnia barracellarePrevisti 26 nuovi agenti. Domande entro il 24 gennaio
Ventisei nuovi agenti per la compagnia barracellare di Muravera.
È quanto prevede il nuovo bando del Comune, destinato all'arruolamento di nuove unità per potenziare la Compagnia, attualmente guidata dal capitano Daniele Battaglia. Le domande potranno essere presentate tramite Pec all'indirizzo barracelli.muravera@pec.it, a partire dalle ore 24 del 10 gennaio 2026 e fino alle ore 24 del 24 gennaio dello stesso anno.
Oltre al modulo di domanda, i candidati dovranno allegare una autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali. La documentazione dovrà essere successivamente presentata in originale durante il primo colloquio con il comandante.