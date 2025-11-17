Pula, cade dal ponteggio mentre esegue lavori in casa: morto 79enneNon ce l’ha fatta il pensionato portato venerdì al Brotzu, cordoglio nella comunità locale
Salvatore Riccardi non ce l'ha fatta. Il pensionato settantanovenne di Pula, che venerdì era caduto da un ponteggio mentre eseguiva dei lavori nella sua casa di via Tramontana, è morto all'ospedale Brotzu.
Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Soccorso dall'ambulanza di Sarroch e trasferito in elisoccorso al Brotzu, l'uomo era stato ricoverato in rianimazione con un severo trauma cranico. Nella giornata di sabato i medici avevano valutato la possibilità di un intervento chirurgico, ma la situazione clinica era talmente compromessa da non permettere alcuna operazione. E sabato in tarda serata il decesso.
La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Pula, dove l'uomo era conosciuto. I familiari, che avevano assistito a tutte le fasi dei soccorsi, sono sconvolti da un epilogo che fino all'ultimo avevano sperato di evitare.