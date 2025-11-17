Salvatore Riccardi non ce l'ha fatta. Il pensionato settantanovenne di Pula, che venerdì era caduto da un ponteggio mentre eseguiva dei lavori nella sua casa di via Tramontana, è morto all'ospedale Brotzu.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Soccorso dall'ambulanza di Sarroch e trasferito in elisoccorso al Brotzu, l'uomo era stato ricoverato in rianimazione con un severo trauma cranico. Nella giornata di sabato i medici avevano valutato la possibilità di un intervento chirurgico, ma la situazione clinica era talmente compromessa da non permettere alcuna operazione. E sabato in tarda serata il decesso.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Pula, dove l'uomo era conosciuto. I familiari, che avevano assistito a tutte le fasi dei soccorsi, sono sconvolti da un epilogo che fino all'ultimo avevano sperato di evitare.

