Avrebbe dato un ceffone a un ragazzo di una classe prima di un istituto superiore di Quartu, durante la lezione. Per questo il padre dello studente ha presentato una denuncia ai carabinieri e chiesto alla dirigenza scolastica di sospendere immediatamente la docente di sostegno responsabile del gesto. Dal canto suo la scuola ha avviato subito un procedimento, ma l'insegnante resta al suo posto fino alla fine dell'indagine.

E' successo qualche giorno fa durante una normale mattinata di lezione.

«La professoressa apostrofava in più occasioni mio figlio con termini come “deficiente, cretino, buffone» ha scritto il padre nella denuncia, «minando la sua autostima e la volontà di proseguire gli studi in quella scuola. Tali vessazioni sono andate in crescendo con continue offese e insulti e atti intimidatori» fino a quel giorno in cui «mentre i ragazzi si trovavano in classe con il professore di disegno, la professoressa in questione, senza alcun motivo, ha sferrato un violento ceffone a mio figlio che sorpreso e tramortito non reagiva, ma sollevava le braccia in stato confusionale». Da quel giorno, racconta il genitore, «mio figlio è rimasto sconvolto e vuole cambiare scuola. Siamo sorpresi che l'insegnante sia ancora al suo posto e non sia stata nemmeno spostata dalla classe di mio figlio».

