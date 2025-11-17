Imposta di soggiorno da record per Costa Rei: grazie alle presenze del 2025 il Comune ha incassato un milione e 100mila euro (il doppio rispetto al 2021).

«Sono numeri di rilievo – ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Plaisant - che dimostrano quanto Muravera e in particolare Costa Rei siano amate dai visitatori nonostante qualcuno ogni tanto parli di turisti in fuga, di incuria e di abbandono. È vero esattamente il contrario».

Le presenze ufficiali saranno rese note solo tra qualche mese ma dovrebbero essere superiori alle 760mila del 2024 (Muravera risultava al nono posto assoluto in Sardegna).

Il tesoretto dell’imposta di soggiorno sarà utilizzato, fra le altre cose, per feste e spettacoli (in particolare per la Sagra degli agrumi, in programma a fine aprile), miglioramento dell’accoglienza turistica, infopoint, strade, marketing «con una particolare attenzione proprio a Costa Rei dove finirà oltre la metà degli introiti».

