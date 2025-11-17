Via libera alla presentazione delle domande per avere in concessione le casette di Natale che verranno posizionate in piazza Liori dal Comune in occasione dei mercatini in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio. Per usufruire delle casette sarà necessario presentare una richiesta all’Ufficio protocollo entro il 30 novembre: gli spazi saranno assegnati agli espositori di prodotti artigianali e alimentari locali.

I richiedenti dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste dalle norme vigenti per l’esposizione di prodotti.

«Abbiamo deciso di acquistare queste casette di legno e metterle a disposizione degli espositori per dare una marcia in più agli appuntamenti organizzati in vista del Natale – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, grazie ai mercatini presenti per tutta la durata delle festività di fine anno, i cittadini avranno la possibilità di acquistare tanti prodotti a chilometro zero, e gli artigiani e gli agricoltori di Capoterra potranno far conoscere le loro produzioni».

