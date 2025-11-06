Nell’ultima riunione del Consiglio comunale di Sinnai la minoranza aveva abbandonato l’aula. Fra i motivi, il mancato inserimento nell’ordine del giorno della proposta di modifica del regolamento della Tarip puntuale, firmata dai sette esponenti dell’apposizione.

Una proposta legata in particolare alla raccolta del secco con i mastelli di 120 litri, assegnati alle categorie produttive (commercianti e artigiani) che ha fatto salire subito il costo in bolletta. In sostanza la minoranza chiede che gli utenti interessati paghino in base al secco realmente prodotto con la loro attività. La delibera sarà discussa nella riunione di Consiglio convocato per il 12 marzo alle 16,30. Prevista anche l’approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell'imposta di soggiorno.

All’ordine del giorno anche l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, l’assegnazione ed erogazione di contributi per l'edilizia di culto e per gli altri edifici per servizi religiosi, l’approvazione dell’aggiornamento del piano comunale di protezione civile e la discussione sul Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2026 - 2028.

