l’evento
06 novembre 2025 alle 20:53
Selargius, serata d'autunno con un concerto al Teatro Si 'e BoiSul podio il maestro Enrico Lombardi alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari
Serata d’autunno con la grande musica sinfonica, a Selargius.
Sarà il Teatro lirico di Cagliari a portare a Selargius la magia delle sue “Rotte sonore on tour” con il concerto" Sinfonie d’autunno – Omaggio ai grandi classici".
Si inizia domani, venerdì, alle 19 al Teatro Si ‘e Boi.
Sul podio il maestro Enrico Lombardi, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, in un viaggio musicale tra le opere immortali di Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi e Cimarosa.
