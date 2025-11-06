Rimosse delle auto abbandonate da diverso tempo a Quartucciu in via Salvo D’Acquisto e nei parcheggi del centro commerciale “Le Vele”. In totale sono 15 i veicoli portati via, tra cui tre veicoli bruciati e diversi mezzi lasciati in sosta da anni. L’operazione della Polizia municipale, programmata da diverso tempo, è stata fatta per tutelare l’ambiente e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei veicoli nel suolo pubblico, che potrebbero mettere in pericolo i cittadini.

In particolare, in via Salvo D’Acquisto, gli agenti hanno trovato tre auto abbandonate da più di dieci anni. Dopo la verifica del proprietario, la polizia ha ottenuto il via libera alla rimozione dei mezzi. Al centro commerciale “Le Vele” invece, sono state trovate (e portate via) quattro auto senza ruote e pezzi di carrozzeria che stavano diventando vere e proprie discariche a cielo aperto.

La polizia ricorda che abbandonare i veicoli sul suolo pubblico è una violazione della legge che può portare a delle multe molto elevate e a possibili responsabilità per danni ambientali. Il comandante della Polizia Locale, Fabio Carboni, in concerto con l’Amministrazione comunale, dichiara di rivolgere il proprio impegno alla tutela del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini, continuando a operare con costanza «per restituire gli spazi pubblici alla collettività».

Il Comandante esprime inoltre un sentito ringraziamento agli agenti di Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto quotidianamente, con professionalità e dedizione, a servizio della comunità e del territorio.

