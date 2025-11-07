Samatzai, scontro frontale sulla provinciale 5: una vittima, madre e figlio incastrati tra le lamiereNell’impatto è rimasto ucciso sul colpo un uomo, ferite non gravi per le due persone che viaggiavano sull’altra macchina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente mortale intorno alle 7 del mattino sulla strada provinciale 5 vicino a Samatzai.
Per cause non ancora accertate si sono scontrate frontalmente un’auto guidata da un uomo di circa 80 anni e una con a bordo madre e figlio.
Nell’impatto è morto sul colpo l’anziano. Incastrata tra le lamiere la donna nell’altra macchina, ferita in modo non grave come anche il figlio 17enne che viaggiava lato passeggero.
Sul posto 118 e vigili del fuoco intervenuti per liberare le persone bloccate nella vettura, portate in ospedale, e recuperare il corpo della vittima per cui i sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare nulla.
Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri.
- IN AGGIORNAMENTO -