Incidente mortale intorno alle 7 del mattino sulla strada provinciale 5 vicino a Samatzai.

Per cause non ancora accertate si sono scontrate frontalmente un’auto guidata da un uomo di circa 80 anni e una con a bordo madre e figlio.

Nell’impatto è morto sul colpo l’anziano. Incastrata tra le lamiere la donna nell’altra macchina, ferita in modo non grave come anche il figlio 17enne che viaggiava lato passeggero.

Sul posto 118 e vigili del fuoco intervenuti per liberare le persone bloccate nella vettura, portate in ospedale, e recuperare il corpo della vittima per cui i sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare nulla.

Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri.

