Un giovane di 21 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Selargius con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisito ad un posto di blocco e poi in casa è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish suddivisi in dosi, della somma di 735 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, e di un bilancino di precisione.

Nel corso del medesimo servizio, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari, quali assuntori di sostanze stupefacenti, quattro giovani residenti tra Cagliari, Quartu Sant’Elena e 21anni Selargius, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

