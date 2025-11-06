Nuovo passaggio per chi a Muravera possiede già la “Carta Dedicata a Te”.

Il Comune invita infatti i beneficiari delle annualità precedenti a presentarsi in Municipio, all’Ufficio Politiche Sociali e Giovanili, per confermare di aver utilizzato la carta anche nel 2025.

Gli interessati possono presentarsi in uno dei seguenti giorni e orari: il martedì ed il giovedì dalle 9,30 alle 11.

