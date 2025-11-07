Maracalagonis, il patrono salvò il paese dall'inondazione: sciolto il votoIl 5 novembre del 1931 un’inondazione mise a rischio l'abitato e la popolazione
Il 5 novembre del 1931 un’inondazione mise a rischio l'abitato e la popolazione di Maracalagonis.
Da allora la ricorrenza è ricordata anche con lo scioglimento del voto di ringraziamento fatto al patrono Santo Stefano per aver salvato il paese dalla morte e dalla distruzione. Molti paesani trovarono riparo nella chiesa parrocchiale, il punto più alto dell'abitato.
La messa di ringraziamento è stata celebrata alla presenza della sindaca Francesca Fadda, di altri amministratori e di numerosi fedeli. L’ha celebrata il parroco don Nicolò Praxiolu.
Il mese di novembre del 1931 è ancora ricordato come il mese de "S'acqua meda".