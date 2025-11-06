San Vito, avviso pubblico per la nuova Casa per anziani a San PriamoAl via la selezione di proposte per un partenariato pubblico-privato
Il Comune di San Vito ha pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione di una Casa per anziani nella frazione di San Priamo.
L'avviso è finalizzato all'acquisizione di proposte per l'attivazione di un partenariato pubblico privato, avente ad oggetto la concessione per la progettazione, la realizzazione e successiva gestione di una struttura sociale consistente in una Comunità integrata per anziani.
La data di scadenza fissata per la presentazione delle proposte progettuali è il 28 gennaio 2026.