Il Comune di San Vito ha pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione di una Casa per anziani nella frazione di San Priamo.

L'avviso è finalizzato all'acquisizione di proposte per l'attivazione di un partenariato pubblico privato, avente ad oggetto la concessione per la progettazione, la realizzazione e successiva gestione di una struttura sociale consistente in una Comunità integrata per anziani.

La data di scadenza fissata per la presentazione delle proposte progettuali è il 28 gennaio 2026.

