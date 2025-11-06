Nuove regole per gli appalti pubblici: a Cagliari e Tramatza i seminari promossi da Asel per la SardegnaGli incontri, condotti dall’avvocato Alberto Ponti, sono dedicati alle più recenti modifiche normative
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Proseguono le iniziative di aggiornamento promosse da ASEL Sardegna in materia di appalti pubblici. Programmati due nuovi seminari di approfondimento: il primo si è tenuto stamattina Cagliari,presso la Sala Conferenze del Caesar’s Hotel.
Il secondo è previsto a Tramatza, per domani 7 novembre, nella Sala Conferenze dell’Hotel Anfora (Km 103 SS Carlo Felice).
Gli incontri, condotti dall’avvocato Alberto Ponti, esperto e consulente ASEL Sardegna, sono dedicati alle più recenti modifiche normative che interessano il sistema degli appalti pubblici, con particolare attenzione agli aspetti pratici e applicativi nei settori dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.
L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente di ASEL Sardegna, Rodolfo Cancedda, è rivolta a sindaci, amministratori e dirigenti degli Enti Locali sardi, con l’obiettivo di offrire strumenti aggiornati per una corretta e trasparente gestione delle procedure di gara.
Il programma completo e il modulo di adesione sono disponibili sul sito dell’ASEL: www.aselsardegna.it