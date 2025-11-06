Proseguono le iniziative di aggiornamento promosse da ASEL Sardegna in materia di appalti pubblici. Programmati due nuovi seminari di approfondimento: il primo si è tenuto stamattina Cagliari,presso la Sala Conferenze del Caesar’s Hotel.

Il secondo è previsto a Tramatza, per domani 7 novembre, nella Sala Conferenze dell’Hotel Anfora (Km 103 SS Carlo Felice).

Gli incontri, condotti dall’avvocato Alberto Ponti, esperto e consulente ASEL Sardegna, sono dedicati alle più recenti modifiche normative che interessano il sistema degli appalti pubblici, con particolare attenzione agli aspetti pratici e applicativi nei settori dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente di ASEL Sardegna, Rodolfo Cancedda, è rivolta a sindaci, amministratori e dirigenti degli Enti Locali sardi, con l’obiettivo di offrire strumenti aggiornati per una corretta e trasparente gestione delle procedure di gara.

Il programma completo e il modulo di adesione sono disponibili sul sito dell’ASEL: www.aselsardegna.it

© Riproduzione riservata