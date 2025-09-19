Siliqua, maltratta la moglie e la violenta: elettricista ai domiciliariLa ex coniuge dopo tre anni di vessazioni ha deciso di denunciare il 54enne
Anni di maltrattamenti, culminati anche in un episodio di violenza sessuale. Fino a quando la vittima, sua moglie, ha deciso di presentarsi alla stazione dei carabinieri di Iglesias per denunciarlo.
Un 54enne di Siliqua, elettricista già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari. La ex moglie ha raccontato di essere stata vittima di almeno tre anni di atteggiamenti vessatori e persecuzioni, culminati nel giugno 2024 in un grave episodio di violenza sessuale.
Sono poi partiti i successivi accertamenti dell’Arma, che ha raccolto indizi sufficienti a disporre la misura cautelare, eseguita stamattina.
(Unioneonline)