Tanto entusiasmo e partecipazione oltre le aspettative per la divertente rassegna “Trova il presepe” promossa dalla Pro loco di Gesico. Sulle pendici del Monte San Mauro è stato nascosto un presepe, ai partecipanti al gioco il compito di scoprire dove si trova. «Un gioco semplice e utile allo stesso tempo, capace di far conoscere a bambini e ragazzi il proprio territorio e soprattutto la storia», spiega Carlo Carta, presidente dell’associazione turistica Pro loco. L'iniziativa viene ripetuta quest'anno dopo il successo della scorsa edizione.

In questa edizione sono due le sostanziali novità: l’Albero della Storia, dove sono state appese delle facili domande le cui risposte daranno un indizio dove cercare il presepe. La seconda novità è in programma nell’ultima giornata dell’iniziativa, quando chi vorrà (bambini e ragazzi) potrà utilizzare con gli esperti i quad per esplorare il monte. Il divertimento è asscurato.

Le ricerche andranno avanti sino a sabato 3 gennaio. I primi giocatori abili e fortunati che riusciranno a individuare il presepe misterioso dovranno semplicemente fare un selfie e pubblicare l’immagine cercando di non far capire la posizione, in modo che il gioco possa continuare. I primi classificati riceveranno in premio buoni pizza e altri doni.

