Pula, attivata la colonnina per auto elettriche all’ufficio postaleProsegue anche nel Sud Sardegna il progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue anche nel Sud Sardegna il programma di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici promosso da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali”. A Pula è stata attivata una nuova infrastruttura di ricarica collocata nell’area esterna dell’ufficio postale e accessibile a tutti i cittadini 24 ore su 24, anche a chi non è cliente di Poste. Il servizio di ricarica viene erogato secondo le condizioni previste dal gestore esterno.
L’iniziativa rientra nel piano nazionale con cui Poste Italiane punta a rafforzare la diffusione della mobilità sostenibile nei centri più piccoli. Il progetto Polis, infatti, ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti, ampliando i servizi disponibili e rendendo gli uffici postali sempre più punti di riferimento per i cittadini.
Nel territorio della Sardegna meridionale sono già state installate e predisposte per l’attivazione altre 34 colonnine in 26 località, per un totale di 68 punti di ricarica complessivi. Le infrastrutture vengono realizzate grazie a un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le amministrazioni comunali: i Comuni mettono a disposizione gli spazi senza costi a carico degli enti, mentre l’azienda cura l’installazione e l’attivazione del servizio.
Il piano nazionale prevede, entro il 2026, l’attivazione di 10mila punti di ricarica elettrica in tutta Italia, in gran parte di tipo Quick da 2x22 kW e con una quota di colonnine Fast da 50 kW, installate nei parcheggi vicini agli uffici postali. Un intervento che si inserisce nelle strategie del gruppo per la sostenibilità e la transizione energetica.