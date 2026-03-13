Prosegue anche nel Sud Sardegna il programma di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici promosso da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali”. A Pula è stata attivata una nuova infrastruttura di ricarica collocata nell’area esterna dell’ufficio postale e accessibile a tutti i cittadini 24 ore su 24, anche a chi non è cliente di Poste. Il servizio di ricarica viene erogato secondo le condizioni previste dal gestore esterno.

L’iniziativa rientra nel piano nazionale con cui Poste Italiane punta a rafforzare la diffusione della mobilità sostenibile nei centri più piccoli. Il progetto Polis, infatti, ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti, ampliando i servizi disponibili e rendendo gli uffici postali sempre più punti di riferimento per i cittadini.

Nel territorio della Sardegna meridionale sono già state installate e predisposte per l’attivazione altre 34 colonnine in 26 località, per un totale di 68 punti di ricarica complessivi. Le infrastrutture vengono realizzate grazie a un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le amministrazioni comunali: i Comuni mettono a disposizione gli spazi senza costi a carico degli enti, mentre l’azienda cura l’installazione e l’attivazione del servizio.

Il piano nazionale prevede, entro il 2026, l’attivazione di 10mila punti di ricarica elettrica in tutta Italia, in gran parte di tipo Quick da 2x22 kW e con una quota di colonnine Fast da 50 kW, installate nei parcheggi vicini agli uffici postali. Un intervento che si inserisce nelle strategie del gruppo per la sostenibilità e la transizione energetica.

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