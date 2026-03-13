Rigassificatore a Giorgino, il Tar sblocca il progetto: «La Regione decida entro un mese»I giudici amministrativi: «Illegittimo il silenzio» sul progetto di Sardinia Lng Srl, che lo ha proposto nel giugno 2017
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Regione Sardegna ha un mese di tempo per decidere sull’impianto di stoccaggio di Gnl e il connesso rigassificatore di Giorgino, a Cagliari.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso di Sardinia Lng Srl, la società che propose il progetto nel giugno del 2017.
Il progetto in questione, hanno sottolineato i giudici amministrativi, va concluso entro 200 giorni, «termine ampiamente decorso nel caso di specie». Il Tar ha evidenziato «l’illegittimità del silenzio sull’istanza presentata dalla ricorrente», obbligando le amministrazioni a «concludere il procedimento con un provvedimento espresso».
Il progetto della Sardinia Lng, un investimento da 120 milioni, prevede la realizzazione a Porto Canale di un impianto di stoccaggio di gnl con capacità di 22mila metri cubi e un impianto per la rigassificazione, ovvero la trasformazione del gas che arriva con le navi dallo stato liquido a quello gassoso.
Opera molto contestata da residenti, pescatori, e anche da Grandi Trasporti Marittimi Spa, che aveva chiesto di annullare il decreto con cui i ministeri della Cultura e della Transizione ecologica avevano espresso parere favorevole all’intervento. I Tar avevano già bocciato diversi ricorsi contro l’infrastruttura, ora arriva l’ordine di sbloccare uno stallo amministrativo che va avanti da troppo tempo.
(Unioneonline)