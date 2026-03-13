Monserrato, con la moto contro un’auto in via San Fulgenzio: grave 40enneLo schianto nell'ultimo tratto di strada prima del ponte Emanuela Loi
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Brutto incidente a fine mattinata in via San Fulgenzio, a Monserrato: un 40enne, nello schianto tra la sua moto e un'auto, ha riportato gravissime ferite.
Soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso.
Su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Monserrato per ricostruire la dinamica dello scontro e le responsabilità.
L'incidente è avvenuto nell'ultimo tratto di strada prima del ponte Emanuela Loi. La moto è finita fuori strada.