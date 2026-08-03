Una nuova normativa per la gestione della sicurezza. Il Consiglio comunale di Uta, riunito in seduta straordinaria sotto la presidenza di Paolo Angioni, ha approvato all'unanimità la delibera numero 34 del 28 luglio 2026, pubblicata anche sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it, introducendo ufficialmente il Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.

Il provvedimento governa l'impianto già installato sul territorio comunale e gestito in collaborazione con la stazione dei carabinieri del paese. L'attivazione dei dispositivi tecnologici risponde a diverse finalità, legate principalmente alla sicurezza (contrasto della microcriminalità, prevenzione dei delitti e tutela dell'incolumità dei cittadini) e al controllo del patrimonio pubblico (vandalismi e danneggiamenti). Le telecamere sono utili anche per il monitoraggio delle aree soggette all'abbandono abusivo di rifiuti e per la raccolta dei dati sui flussi di traffico.

Il regolamento, composto da ventisette pagine e undici articoli, recepisce integralmente le disposizioni del Codice della Privacy e i provvedimenti del Garante.

Inoltre, le linee guida stabilite dall'amministrazione impongono che il trattamento delle immagini avvenga nel rispetto rigoroso dei principi di pertinenza e non eccedenza: il sistema raccoglie esclusivamente i dati indispensabili, limitando l'angolo visuale ed evitando riprese dettagliate o ingrandimenti non necessari, se non richiesto espressamente dalle finalità di sicurezza.

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