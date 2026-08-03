Migranti, in Sardegna 46 sbarcati in poche ore: allarme sicurezza per gli attraversamenti a piedi sulla 131 a MonastirBarchino con 10 persone a bordo intercettato al largo di Cagliari. Mentre si moltiplicano le segnalazioni sugli spostamenti pericolosi dal centro di accoglienza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le favorevoli condizioni del mare hanno facilitato gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna.
Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal nord Africa 46, tutti uomini: tre sono minori.
Gli sbarchi sono stati registrati quasi tutti nell'area del Sulcis Iglesiente, mentre un barchino con dieci persone a bordo è stato intercettato dalla Guardia costiera al largo delle coste di Cagliari. I migranti sono stati trasportati in porto e poi affidati alle forze dell'ordine. Tutti e 46 sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza di Monastir dove sono stati visitati e identificati.
Alla questione sicurezza interna al centro se ne aggiunge un’altra: numerosi ospiti della struttura per allontanarsi attraversano a piedi la Statale 131, scavalcando lo spartitraffico centrale, per poi spostarsi a bordo di mezzi pubblici o monopattini. Le segnalazioni si moltiplicano: con il riempimento del Csa il fenomeno è sempre più frequente.
(Unioneonoline/E.Fr.)