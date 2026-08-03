Le favorevoli condizioni del mare hanno facilitato gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna.

Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal nord Africa 46, tutti uomini: tre sono minori.

Gli sbarchi sono stati registrati quasi tutti nell'area del Sulcis Iglesiente, mentre un barchino con dieci persone a bordo è stato intercettato dalla Guardia costiera al largo delle coste di Cagliari. I migranti sono stati trasportati in porto e poi affidati alle forze dell'ordine. Tutti e 46 sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza di Monastir dove sono stati visitati e identificati.

Alla questione sicurezza interna al centro se ne aggiunge un’altra: numerosi ospiti della struttura per allontanarsi attraversano a piedi la Statale 131, scavalcando lo spartitraffico centrale, per poi spostarsi a bordo di mezzi pubblici o monopattini. Le segnalazioni si moltiplicano: con il riempimento del Csa il fenomeno è sempre più frequente.

(Unioneonoline/E.Fr.)

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