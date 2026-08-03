La comunità piange Benigno Locci, conosciuto da tutti come Tziu Boninu, scomparso all’età di 102 anni. Nato a Escalaplano il 27 novembre 1923, avrebbe compiuto 103 anni nel prossimo autunno.

Aveva trascorso quasi tutta la sua vita nel paese, al quale era legato profondamente. Insieme alla moglie Caterina era stato imprenditore e titolare di una storica trattoria-locanda, diventata negli anni un punto di riferimento per tanti escalaplanesi.

Il loro era anche un matrimonio lunghissimo: quando Benigno aveva raggiunto il secolo di vita, nel novembre 2023, i due coniugi avevano già condiviso 76 anni insieme. Dalla loro unione erano nati tre figli, sette nipoti e cinque pronipoti.

La scomparsa di Tziu Boninu arriva in giorni nei quali Escalaplano ha celebrato ancora una volta la longevità dei suoi abitanti. Il 1° agosto Giulia Porcedda, storica sarta del paese, ha compiuto 103 anni. L’11 luglio era stata invece festeggiata la nuova centenaria Giulia Demontis, per tutti nonna Giulietta, circondata dai figli, dai dieci nipoti e dai quattordici pronipoti.

Con Tziu Boninu scompare uno dei cittadini più longevi del paese e un testimone di oltre un secolo di storia, lavoro e vita comunitaria. In queste ore Escalaplano si stringe attorno alla moglie Caterina e a tutta la famiglia.

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