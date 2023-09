La piccola comunità di Seulo piange la 63enne Elena Murgia, vittima di un incidente avvenuto ieri sera sulla strada comunale che da Villanova Tulo conduce a Seulo.

Murgia viaggiava dal Cagliaritano – dove risiedeva stabilmente – in direzione Seulo, il suo paese d'origine. Era al volante della sua utilitaria, al suo fianco una parente, quando intorno alle 19.30 ha deciso di fare una sosta lungo la Comunale probabilmente per raccogliere della frutta. Ha accostato sulla destra della carreggiata ed è scesa dall'auto su un tratto fortemente in pendenza.

La tragedia è arrivata pochi istanti dopo: l'auto – per ragioni ancora in fase di accertamento e benché pare avesse il freno a mano tirato – non ha tenuto.

Le due donne, vedendo il veicolo che scivolava via, hanno tentato disperatamente di raggiungerlo per fermarlo: l'utilitaria ha preso velocità e ha travolto la 63enne.

A chiamare i soccorsi è stata proprio la parente della vittima. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma tutti i tentativi di soccorrere la donna sono stati inutili.

Paola Mura Ruggiu

