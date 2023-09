Dramma questa sera sulla strada che collega Villanovatulo a Seulo.

Una donna di 63 anni che stava rientrando in auto verso il suo paese, Seulo, ha accostato sul ciglio della strada ed è scesa dal veicolo. Forse non ha inserito il freno a mano. Il mezzo ha preso velocità, l'ha travolta e non le ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi, allertati da un'amica che era con lei.

