La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna, coadiuvata da personale della Sezione Polizia Stradale di Cagliari e della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, ha individuato due attività esercitate in totale assenza di qualsiasi autorizzazione, comprese quelle previste per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non.

La prima attività, una autocarrozzeria e officina meccanica, è stata trovata nel Comune di Monserrato. Durante il controllo è stata rilevata la presenza di un fabbricato di circa 300 metri quadrati, adibito alle lavorazioni meccaniche e di carrozzeria, con ponti a colonna e a pavimento, tutti occupati da veicoli in lavorazione. Sono stati trovati nella stessa area rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come bidoni di olio esausto, filtri olio usati, scarti di lavorazioni meccaniche e pneumatici.

La seconda attività è stata trovata nel comune di Isili. In questo caso l’area consiste in un piazzale e un fabbricato di 150 metri quadrati, per un totale di 450 metri quadrati di superficie, anche in questo caso adibiti alle lavorazioni, eseguite in totale assenza di qualsiasi autorizzazione. Stoccati all’interno dell’area sono stati trovati molti rifiuti, pericolosi e non, gestiti in assenza di formulari e registri di carico e scarico. Rinvenuti anche diversi motori e cambi motori non bonificati dei liquidi, sui quali si stanno svolgendo accertamenti per stabilirne la provenienza.

Entrambe le attività sono state poste sotto sequestro. Due persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

