Continuano gli interventi del Comune per migliorare la viabilità nelle campagne di Settimo San Pietro. Gli ultimi lavori hanno interessato le strade in località San Marco-Is Landireddus, Cuccuru Nuraxi, Rio Cavo nuovo, S'ecca lepiris, via Alagon (parte sterrata), San Pietro (zona chiesa campestre).

Ora il Comune ha approvato un nuovo progetto per la sistemazione di altre vie di comunicazione di campagna. Interessate le strade di Coxineri e di Sa Mandara in località "Apitzu Planu", un tratto del proseguimento della strada di San Marco verso Mortolai, la strada che fiancheggia il Cimitero. E ancora quelle di Bi’e Su Leunaxi, di Tittiriu, di collegamento fra San Giovanni e S’Arroseri (quest’ultima sarà oggetto a brevissimo di riqualificazione con bitumazione attraverso un altro finanziamento).

I lavori verranno eseguiti all’inizio del nuovo anno.

