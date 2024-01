Sono in fase di ultimazione a settimo San Pietro i lavori per la sistemazione della palestra scolastica di via Lussu: una struttura che aveva assoluta necessità di un maquillage, con la pavimentazione in rovina e con infiltrazioni d'acqua all'interno.

Con una spesa di 160mila euro del Pnrr è stata rifatta pavimentazione. Sistemati anche gli spogliatoi, si è inoltre provveduto all’installazione di un impianto fotovoltaico con batterie d’accumulo che consentirà un notevole efficientamento energetico dell’intero plesso scolastico.

