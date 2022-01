Il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu parla di cortocircuito screening. Ci sono a disposizione 340 tamponi ma non ci sono i medici per farli. Il sindaco si rivolge direttamente ai cittadini.

"Oggi è stata una giornata frenetica – ha detto – in attesa di indicazioni dell’Ats in merito alle modalità e alle tempistiche per la realizzazione di questa campagna di screening, ma al momento non è pervenuta alcuna comunicazione. L’unica novità è che mi sono recato personalmente alla Fiera di Cagliari per ritirare i tamponi richiesti per la nostra popolazione scolastica (680). Me ne sono stati consegnati la metà (340). Ora, al di là del numero dei tamponi a disposizione, il problema maggiore è quello relativo a chi deve somministrare i tamponi. L’ordinanza del presidente dà mandato all’Ats di organizzare lo screening ma finora non risulta che l’Ats abbia messo a disposizione il proprio personale per questa finalità, disattendendo evidentemente la stessa ordinanza del presidente. Quindi, noi ora abbiamo il 50 per cento dei tamponi necessari ma non abbiamo medici ed infermieri disponibili per effettuarli. Ritengo che questa situazione sia a dir poco allucinante e che abbia delle conseguenze dirette sulle famiglie e in particolare sulla salute degli alunni”.

Se domani non si farà nulla l’appuntamento slitta a domenica: “Stiamo cercando la disponibilità di medici e infermieri. L'Ats non mi ha neppure chiamato. Io non ho trovato medici disposti a fare questo screening”.

