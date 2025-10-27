Al Festival della malvasia concluso ieri non è mancato neppure il tradizionale torneo di biliardino che ha coinvolto diverse coppie di giocatori. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la coppia composta da Andrea Sanna di Decimoputzu e Filippo Pistis di Dolianova che in un’avvincente finale hanno avuto la meglio su Emanuele Putzu di Sinnai e Jonny Cuccuru di Goni.

Al terzo posto Massimiliano Sanna di Quartu e Roberto Ghironi di Maracalagonis. Le gare hanno calamitato l'interesse degli appassionati di questa disciplina.

