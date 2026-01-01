Settimo, il 2026 inizia con un nuovo nonnino di 100 anniAlla sua festa presenti anche gli amici novantottenni
Davvero una bella festa, un pomeriggio indimenticabile. Nel primo giorno dell’anno dove per tradizione si contano i primi nati dell’anno, Settimo San Pietro ha festeggiato un altro suo nonnino centenario, Severo Fadda. Un nonnino di ferro, arzillo, con una memoria straordinaria. A trovarlo questo pomeriggio sono andati anche due suoi amici di quasi 98 anni: Giuseppe Cabras e Donino Medda con i quali si sono trattenuti a lunghi ricordando anche il passato. E sono andati anche il sindaco Gigi Puddu, accompagnato dagli assessori Nicoletta Pitzalis, Stefano Atzori e Rita Arba.
Il nonnino ha anche vestito la fascia tricolare ricevendo poi dal Comune la tradizionale targa ricordo. Così il nonnino, ha festeggiato i suoi cento anni circondato dall’affetto dei cinque figli, di nipoti e pronipoti, da altri parenti e da diversi concittadini che hanno fatto capolino nella casa di Settimo San Pietro. Una bella festa che Severo Fadda ha davvero apprezzato, ricevendo e dando a tutti anche gli auguri del buon anno. Il sindaco e la Giunta comunale hanno portato anche gli “auguri di tutta la cominità per questo specialissimo compleanno>.
Lui, nella festa, il Nonnino, è stato protagonista assoluto. Ha ricordato il passato vissuto lavorando i campi, trascorsi nel culto della famiglia. Oggi vive ancora con una figlia dopo aver perso tantissimi anni fa la moglie. <Una vita di sacrifici, di lavoro, di amore, nel rispetto dei concittadini e di un paese che lo ha sempre stimato. Una vita semplice ma intensa. <Ricordo quei tempi, quando a Settimo si viveva soprattutto di agricoltura, tempi belli. Ringrazio il Signore che mi ha dato tanto e la salute. In questo giorno voglio anche fare gli auguri a tutti>.
L’elisir di lunga vita? <Il lavoro, la serenità, la famiglia. Ho ancora un buon appetito. Conservo una bella memoria. Non posso chiedere altro>.