Tre mesi fa aveva graffiato con una chiave l’automobile di una donna. Stamattina a Sestu i Carabinieri, a conclusione di un'accurata attività investigativa, hanno denunciato un bidello 61enne, incensurato, residente a San Sperate.

A sostegno delle indagini non solo le immagini di alcune telecamere di sicurezza ma anche la voce di alcuni testimoni. I militari dell'Arma hanno così identificato l'uomo che, in località su Moriscau, ha vandalizzato – in tutta la sua circonferenza – la Volkswagen Touran di una trentenne cagliaritana.

Ancora da chiarire le cause del gesto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata