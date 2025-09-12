I carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne disoccupato, residente in città e già noto per problemi di dipendenza, con l’accusa di estorsione ai danni di un pensionato di 79 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano sarebbe stato vittima per lungo tempo di richieste di denaro sempre più insistenti da parte dell’uomo. Inizialmente le elargizioni sarebbero state concesse nell’ambito di un rapporto di conoscenza, ma dal 2023 le pretese si sarebbero trasformate in vere e proprie minacce di morte e in continue molestie telefoniche.

Per paura di conseguenze peggiori, la vittima avrebbe consegnato somme variabili, da pochi euro a cifre più consistenti.

La situazione è precipitata nella mattinata di giovedì 11 settembre, quando il 41enne avrebbe costretto nuovamente il pensionato, sotto minaccia, a consegnargli una banconota da 20 euro. Dopo aver incassato il denaro, l’uomo si sarebbe dato alla fuga, ma l’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciarlo nel centro cittadino. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al recupero della banconota, poi restituita al legittimo proprietario.

(Unioneonline/Fr.Me.)

