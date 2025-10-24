Da tempo, con l’aiuto dei carabinieri e di tutta la rete assistenziale, cercavano di riportare sulla “retta via” il figlio convivente, che li minacciava e li picchiava per ottenere denaro per comprare alcol e droghe. Ieri sera l’hanno fatto arrestare.

È l’epilogo di una lunga e dolorosa vicenda familiare che si trascinava da tempo a Sestu. I coniugi, spaventati dall’ennesimo episodio di violenza, hanno chiamato il 112 per chiedere un intervento delle forze dell’ordine.

Il figlio 31enne li aveva nuovamente minacciati e costretti a consegnargli del denaro che utilizzava per l’acquisto di alcol e stupefacenti. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in stato di grande agitazione: lo hanno bloccato portando la situazione alla calma prima che degenerasse ulteriormente.

I genitori più volte si erano rivolti ai militari per segnalare le continue crisi del figlio, chiedevano una soluzione che non implicasse la formalizzazione della denuncia. Ma i continui tentativi di sostegno non sono serviti a placare gli scatti d’ira e le condotte violente del 31enne, che anzi sono aumentate col passare del tempo e hanno costretto i coniugi a vivere in uno stato di continuo timore per la propria incolumità. Così ieri sera, non vedendo più alternative, hanno deciso di porre fine così a questo lungo periodo di sofferenza.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Uta.

