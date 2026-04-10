«Eccomi, ci sono sempre stata, ora anche di più!». Con queste parole la capogruppo del Consiglio comunale di Sestu, Michela Mura, ha accettato la candidatura a sindaco alle prossime amministrative della cittadina. Il suo nome è stato condiviso oggi nel tavolo provinciale del Campo Largo, la coalizione composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Progressisti e Sinistra Futura.

«Due mesi fa con questa frase ho rotto un silenzio personale importante», ha spiegato sui social la neocandidata del centrosinistra. «Oggi quell'esserci si carica di un impegno prezioso: ho accettato di rappresentare come candidata Sindaca di Sestu l'intero Campo largo alle prossime elezioni comunali. E' una scelta consapevole, che arriva dopo anni di impegno politico ininterrotto come consigliera comunale e metropolitana, oltre che nel mondo delle associazioni».

L’insegnante 50enne ha spiegato così le ragioni della sua scelta. «Ho accettato perché credo che Sestu meriti di più che un ritorno al passato: una città che funziona, che si prende cura di chi la vive, che programma per il futuro e ottiene risultati nel presente. Metto a disposizione tutta me stessa per un progetto che ci porti uniti in un futuro diverso, fatto di crescita e nuove opportunità per tutte e tutti. Nei prossimi due mesi ci sarà tempo e modo di ascoltare, raccontare, progettare insieme la Sestu del futuro che inizia oggi! Ringrazio tutte le forze politiche, i movimenti del Campo largo e ogni singola cittadina e cittadino che in questo periodo mi hanno incoraggiata a mettermi a disposizione della nostra Comunità».

Sfiderà il candidato del centrodestra e leader dei Riformatori Sardi, Michele Cossa, sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sardegna al Centro 20Venti e, pare, da alcune civiche.

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