Un guasto, e mezza Sestu ha rischiato di rimanere senz’acqua. L’annuncio di Abbanoa è arrivato questa mattina. L’annuncio inizialmente ha parlato di un’erogazione dell’acqua sospesa fino alle 14.30. Tuttavia, secondo il gestore dell’acqua, il problema dovrebbe risolversi anche prima.

Come spiega l’ente, «si è verificata una rottura di un giunto di una condotta, in via Tripoli, dove si stanno già ultimando dei lavori. Stiamo già completando la riparazione, dunque è possibile che alla fine l’acqua non manchi nemmeno, perché, anche se è chiusa l'erogazione della rete, in queste ore le utenze utilizzano l'acqua residua».

Continuano intanto i lavori programmati per rinnovare la rete idrica: domani ci sarà un’altra interruzione dell’acqua, stavolta prevista, tra via Scipione e via Monserrato, dalle 8.30 alle 17.30.

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