Incidente stradale questa sera nella via Cagliari a Sestu: una donna è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con la via Monserrato.

La donna è rimasta ferita a un piede, riportando traumi per fortuna non gravi.

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita al Policlinico per gli accertamenti del caso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale.

© Riproduzione riservata