28 agosto 2025 alle 21:21
Sestu, donna investita da un’auto sulle strisce pedonaliSul posto un’ambulanza del 118 e la polizia locale
Incidente stradale questa sera nella via Cagliari a Sestu: una donna è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con la via Monserrato.
La donna è rimasta ferita a un piede, riportando traumi per fortuna non gravi.
Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita al Policlinico per gli accertamenti del caso.
I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale.
