Una serra con 17 piante e oltre 19 chili di marijuana.

È quanto hanno trovato i carabinieri di Sestu nelle campagne del paese, in località Scala Sa Perda.

Un uomo di 44 anni, operaio del posto, è stato arrestato per coltivazione e detenzione di stupefacenti. I militari, nel corso di controlli, mirati, lo hanno sorpreso all’interno del terreno agricolo, di sua proprietà.

Sequestrate 17 piante di cannabis indica, due già recise e in fase di essiccazione, per un peso complessivo di oltre 19 chili. Nel corso della perquisizione sono state trovate anche alcune dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita.

L’uomo è stato posto ai domiciliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata