Sestu, coltiva marijuana nel suo terreno: operaio in manetteTrovata una serra con 17 piante e quasi 20 chili di cannabis: 44enne ai domiciliari
Una serra con 17 piante e oltre 19 chili di marijuana.
È quanto hanno trovato i carabinieri di Sestu nelle campagne del paese, in località Scala Sa Perda.
Un uomo di 44 anni, operaio del posto, è stato arrestato per coltivazione e detenzione di stupefacenti. I militari, nel corso di controlli, mirati, lo hanno sorpreso all’interno del terreno agricolo, di sua proprietà.
Sequestrate 17 piante di cannabis indica, due già recise e in fase di essiccazione, per un peso complessivo di oltre 19 chili. Nel corso della perquisizione sono state trovate anche alcune dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita.
L’uomo è stato posto ai domiciliari.
(Unioneonline)