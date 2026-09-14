Dopo undici anni di programmazione, progettazione e lavori, è stato inaugurato a Guasila il nuovo polo scolastico. La struttura, realizzata nei locali riqualificati dell’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cima”, è dedicata all’artista sarda Maria Lai. Un filo, richiamo alla sua opera e alla sua poetica, ha idealmente unito adulti e bambini durante la cerimonia. Da questa mattina, lunedì 14 settembre, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno entrare in una struttura completamente rinnovata, moderna, accogliente e pensata per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea. L’intervento è stato realizzato nell’ambito del progetto regionale "Iscol@" e ha puntato non solo sulla sicurezza e sull’efficienza degli edifici, ma anche sulla qualità architettonica degli spazi. Nuovi ambienti didattici, sostenibili e innovativi trasformano così la scuola in un luogo aperto alla comunità, capace di affiancare alla funzione educativa una dimensione sociale.

Insieme al polo scolastico sono state inaugurate anche la palestra, intitolata a Gigi Riva, alla presenza del figlio Nicola, e la biblioteca, dedicata a Grazia Deledda. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas. «Sento entusiasmo da parte delle famiglie e leggo nei volti dei bambini la gioia per un luogo tutto nuovo, dove vivere una parte della loro infanzia e adolescenza. Insieme alla Regione abbiamo investito non soltanto sugli edifici, ma sulla qualità degli spazi e sulle opportunità per i più giovani», ha detto la sindaca Paola Casula. Biblioteca, palestra e polo scolastico, conclude la sindaca, saranno «luoghi vivi, capaci di creare legami», contribuendo a rendere Guasila un paese in cui famiglie e nuove generazioni possano scegliere di restare, vivere e progettare il proprio futuro.

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